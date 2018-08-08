В Раде сомневаются в быстром принятии Избирательного кодекса

В парламенте считают, что сейчас нет политического большинства для изменения системы выборов

В случае, если Верховная рада Украины примет Избирательный кодекс, голосов в его поддержку наберется на грани минимально необходимых. Об этом заявил руководитель рабочей группы и один из авторов документа Александр Черненко (БПП) в материале РБК-Украина "Сможет ли Верховная рада принять Избирательный кодекс".

Так, по словам Черненко, если документ и примут, голосов в его поддержку наберется на грани минимально необходимых, как и в первом чтении.

Сдержанный оптимизм по поводу принятия Избирательного кодекса высказывает еще один член рабочей группы, замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. По его мнению, принять кодекс можно, но при условии "давления гражданского общества".

Однако, в любом случае, это случится не ранее октября, прогнозирует нардеп.

В свою очередь, экс-глава Комитета избирателей Украины, нардеп от фракции "Радикальная партия" Игорь Попов считает, что открытые списки на выборах в Верховную раду - одна из наиболее прогрессивных норм проекта кодекса и в то же время наиболее противоречивая.

По его мнению, на данный момент в Раде нет политического большинства для изменения системы выборов в парламент.

"Осенью проект кодекса не вынесут в зал, потому что скажут, что он не готов. И он на самом деле не готов, так как поправки не проработаны на уровне рабочей группы. Ускорить заседания сложно, ведь у нас и так явка на грани - приходят три-пять депутатов и пять экспертов", - пояснил Попов.

Отметим, из документа следует, что парламентские выборы будут проходить в 27 избирательных регионах. Распределение на регионы будет происходить по принципу областей Украины, кроме Киева, Днепра и Южного округа, куда войдут Херсонская область, АР Крым и Севастополь. Политические партии в каждом из этих регионов будут формировать свои списки из кандидатов в народные депутаты.

Проект кодекса также предусматривает снижение проходного барьера в парламент с 5 до 4% и гендерную квоту в региональных списках партии – не менее 40%.

Что касается президентских выборов, то для баллотирования кандидату, помимо денежного залога, необходимо собрать подписи лиц, имеющих представительный мандат. Это могут быть мэры, депутаты местных советов и народные депутаты.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий сообщал, что Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Спикер ВР также отмечал, что что Рада может принять Избирательный кодекс до середины октября 2018 года.