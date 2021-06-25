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Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет. Це буде окремий раунд

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 14:09
Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет. Це буде окремий раунд Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перепис населення України, який заплановано на 2023 рік, буде в тому числі проводитися через інтернет. А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні комісії з питань підготовки Всеукраїнського перепису населення розглянули матеріали пробного перепису у 2019 році в частині Оболонського району міста Києва, Бородянському районі Київської області та Пісківській ОТГ.

За підсумками зустрічі було прийнято рішення, що треба запустити сервіс для ідентифікації українців за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збору переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує проводити перепис населення кожні 10 років.

Також стало відомо, що Україна планує перейти до перепису населення за реєстрами до 2030 року.

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