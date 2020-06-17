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У Раді досі тривають дискусії щодо програми дій уряду

Новини » Політика     17.06.2020 - 10:22
У Раді досі тривають дискусії щодо програми дій уряду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Існує певний конфлікт між програмою Кабміну і зобов’язаннями, які Україна взяла на себе у меморандумі з МВФ

У Верховній раді досі тривають дискусії щодо програми дій уряду. Існує певний конфлікт між цим документом і зобов’язаннями, які Україна взяла на себе у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у Раді не розуміють як підтримувати вітчизняну промисловість та не порушити домовленості з МВФ.

"Щодо більшості заходів у програмі дій уряду - немає відповіді на питання "як?". Ми ставимо ціль, але не бачимо шляху. Друге питання, що уряд зробив акцент на принципі економічного націоналізму, тобто підтримки національного виробника. Ми всіляко підтримуємо цей принцип", - заявив парламентар.

За його словами, розвиток української промисловості є запорукою майбутньої держави, а не тільки економіки.

"Одночасно ми побачили текст меморандуму, де ми беремо на себе зобов’язання не надавати пільги та не створювати вільні економічні зони. А яким чином тоді підтримувати вітчизняну промисловість?" - сказав Гетманцев.

Нардеп наголосив, що наразі існує певний конфлікт між програмою уряду і тими зобов’язаннями, які взяті в меморандумі. Вирішити його в Раді планують до голосування за програму дій уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нардепи від "Слуги народу" конструктивно сприйняли оновлену Програму дій уряду, презентовану на засіданні фракції.

Як писало РБК-Україна, КМУ опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності, у якій розписані пріоритети і завдання для кожного міністерства.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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