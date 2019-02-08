У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Також планується розгляд кількох законопроектів

В Верховной раде Украины сегодня, 8 февраля, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Кроме того, нардепы планируют внести изменения в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома. Также парламент может рассмотреть законопроект по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла обращение к лидерам стран НАТО и Парламентской ассамблее альянса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

Также накануне Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Президент Петр Порошенко назвал реальной задачу по вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

"Уверен, что мы продолжим совместные усилия по реформированию. Уверен, что задача по членству в Европейском союзе и НАТО реальна. Нашими усилиями страна обеспечит членство в НАТО и ЕС", - заявил Порошенко.