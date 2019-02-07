Рада просить НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР закликає альянс схвалити план на ювілейному саміті НАТО у грудні 2019 року

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №10007 про звернення до лідерів держав-членів НАТО, Північноатлантичної ради та Парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів альянсу щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. За документ проголосували 243 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ВР констатує, що з часу Революції гідності особливе партнерство між Україною і НАТО зазнало глибоких якісних змін та потребує нових форм інституційного діалогу.

"Верховна рада… закликає лідерів держав-членів НАТО схвалити (на ювілейному саміті Альянсу в Лондоні у грудні 2019 року) прогресивне бачення розвитку відносин з Україною, що вестиме до її членства в Організації, і формально розпочати з нашою державою індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме план дій щодо членства України в НАТО", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, у четвер Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Як писало РБК-Україна, глава держави Петро Порошенко підкреслив, що завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для нашої держави є реальним.

Додамо, посольство США в Україні підтримує закріплення у Конституції України курсу на членство в НАТО і Європейському союзі.