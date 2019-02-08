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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Новини » Політика    08.02.2019 - 08:26
У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Також планується розгляд кількох законопроектів

У Верховній раді України сьогодні, 8 лютого, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Крім того, нардепи планують внести зміни до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку. Також парламент може розглянути законопроект щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада прийняла звернення до лідерів країн НАТО і Парламентської асамблеї альянсу про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Також напередодні Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Президент Петро Порошенко назвав реальним завдання вступу України в НАТО і Європейський союз.

"Впевнений, що ми продовжимо спільні зусилля з реформування. Упевнений, що завдання щодо членства в Європейському союзі і НАТО реальне. Нашими зусиллями країна забезпечить членство в НАТО і ЄС", - заявив Порошенко.

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