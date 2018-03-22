У Раді сьогодні покажуть записи по справі Савченко, - Луценко

Луценко заявив, що сьогодні в парламенті покажуть докази по справі Савченко

У Верховній раді України сьогодні покажуть аудіо- та відеозаписи по справі нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту. Про це на засіданні регламентного комітету Ради заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні в залі Верховної ради ми продемонструємо аудіо- та відеозаписи, які свідчать про те, що Савченко готувала диверсію проти конституційного ладу України", - заявив Луценко.

Нагадаємо, Верховна рада України 15 березня проголосувала за виключення з комітету з питань національної безпеки народного депутата Надії Савченко. В цей же день Генеральна прокуратура внесла до парламенту подання на зняття з неї недоторканності.

15 березня Савченко примусово вивели із зали Верховної ради. За словами нардепа Ірини Луценко, "була певна ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих". Сама Савченко підтвердила, що прийшла до Ради зі зброєю.

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради 16 березня отримав три подання від Генеральної прокуратури на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Як заявляв генеральний прокурор Юрій Луценко, у ГПУ є докази того, що Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе.

Відзначимо, до цього Служба безпеки України передала до апарату Верховної ради повістки про виклик на допит народного депутата Надії Савченко 13 березня 2018. Однак депутат виїхала у відрядження за кордон і не з'явилася на допит.

До СБУ Савченко прибула 15 березня. Допитували її рамках справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Рубана затримали 8 березня 2018 на лінії розмежування за перевезення великої партії озброєнь. Вже 9 березня суд заарештував його на 60 діб без права застави.