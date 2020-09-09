Білорусь вступить у війну у разі агресії Заходу проти Росії, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність приєднатися до війни у разі агресії країн Заходу проти Росії. Білорусь буде негайно захищати Російську Федерацію.

Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Як пояснив Лукашенко, такий сценарій можливий у разі, якщо агресія буде здійснюватися через Білорусь або в зоні відповідальності, визначеній у союзному договорі з РФ.

"Білоруська армія - 60 тисяч багнетів. Вона вступає у війну. І російське угруповання, воно теж прописане за планом, яке нас підтримує, воно з нами відбиває агресію на західному напрямку. Це наша зона відповідальності. Якби раптом це сталося на західному напрямку, північніше або південніше, ми б негайно захищали Росію", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко не виключав агресію проти Білорусі з боку Росії, якщо країна вирішить приєднатися до НАТО.

Крім того, Лукашенко звинуватив Україну та країни Заходу в керуванні протестами в Білорусі.