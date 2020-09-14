В Раде считают, что дело "вагнеровцев" раздувают для создания напряжения в обществе

Фото: Александр Завитневич (пресс-служба Завитневича)

Дело "вагнеровцев" намеренно раздувается для создания напряжения в украинском обществе. Для этого используются все инструменты, не только медийные.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

По его словам, вся история с "вагнеровцами" используется против Украины. К этому процессу уже подключили даже Беларусь.

"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", - сказал Завитневич.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали более 30 бойцов российской ЧВК "Вагнера". Некоторые из боевиков ранее воевали на Донбассе, поэтому Украина обратилась с просьбой об их экстрадиции. Однако, Беларусь выдала боевиков России.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде рассматривают возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси было спецоперацией Службы безопасности Украины и спецслужбы США.

При этом в СНБО заявили, что у них не было информации об операции по "вагнеровцам".