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В РНБО не було жодної інформації про операцію щодо "вагнерівців", - Данілов

Київ, Середа 09 вересня 2020 19:12
В РНБО не було жодної інформації про операцію щодо "вагнерівців", - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В апараті Ради національної безпеки та оборони не було жодної інформації щодо можливої спецоперації по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". РНБО не знає, чи відбувалася подібна ситуація насправді.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Данілов пояснив, хто може знати, чи проводилася така спецоперація.

"Якщо така операція була, то про неї знають тільки ті люди, які безпосередньо мали до неї відношення", - наголосив він.

Водночас Данілов стурбований витоком секретної інформації в Україні.

"Інша справа, що мене дуже дивує, коли починається в ЗМІ з'являтися інформація, яка 100% під грифом таємно. Навіть, якщо ця інформація була, то не потрібно у ЗМІ її розкладати по поличках", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, наприкінці липня у Білорусі затримали декілька десятків бійців російської ПВК "Вагнера". Деякі бойовики раніше брала участь в бойових діях на Донбасі, тому Україна звернулася з проханням їх видачі. Однак, Білорусь видала бойовиків Росії.

Пізніше російські ЗМІ поширили інформацію, що затримання "вагнерівців" у Білорусі нібито було спецоперацією українських спецслужб. Про нібито проведення спецоперації також заявили деякі українські журналісти. Українські спецслужби спростовують свою причетність до "вагнерівців" та заперечують проведення подібної спецоперації.

Зазначимо, глава Зовнішньої розвідки України закликав не втягувати спецслужбу у політичні дискусії, адже це загрожує національній безпеці країни.

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