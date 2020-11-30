Раді рекомендують ввести штрафи за випалювання трави і підпали лісів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді рекомендують остаточно встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. Відповідний законопроект №3526 рекомендується прийняти у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Цим законом забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах.

Профільний підкомітет узгодив позицію, якою пропонується ввести неповну заборону на знищення або випалювання сухої рослинності або їх залишків, а такі роботи можуть проводитись у випадках, визначених профільним міністерством.

"Під час засідання також було вирішено напрацювати законопроект про необхідні зміни, що стосуються запобігання лісовим пожежам, до закону "Про землеустрій". Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №3526.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кабінет міністрів запропонував ВР карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами в законопроекті №3931.Екологічний комітет рекомендує Раді ухвалити у другому читанні закон, яким передбачені штрафи за випалювання трави і підпали лісів.

Так, у кінці травня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів щодо врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах.