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Раді рекомендують внести зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству


Документ рекомендують прийняти у повторному другому читанні

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять во втором повторном чтении законопроект №8121 об изменениях в Земельный кодекс о противодействии рейдерству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Ожидается, что принятие данного закона позволит на законодательном уровне создать действенные предохранители для противодействия противоправному поглощению и захвату имущества и земель сельскохозяйственных предприятий, обеспечить публичное и прозрачное использование земель государственной и коммунальной собственности путем введения их продажи на электронных земельных торгах.

Также принятие документа должно обеспечить наполнение Государственного земельного кадастра сведениями о земучастках, что в свою очередь позволит увеличить поступления от уплаты земельных платежей.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять данный проект закона в повторном втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", это предложение поддержали 235 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018-го парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Следует отметить, что нардепы усовершенствовали механизм использования массивов сельскохозяйственных земель. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать предотвращению рейдерства.

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