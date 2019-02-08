Раді рекомендують внести зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ рекомендують прийняти у повторному другому читанні

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти в другому повторному читанні законопроект №8121 про зміни до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Очікується, що прийняття даного закону дозволить на законодавчому рівні створити дієві запобіжники для протидії протиправному поглинанню і захопленню майна та земель сільськогосподарських підприємств, забезпечити публічне та прозоре використання земель державної та комунальної власності шляхом запровадження їх продажу на електронних земельних торгах.

Також прийняття документу має забезпечити наповнення Державного земельного кадастру відомостями про земділянки, що у свою чергу дозволить збільшити надходження від сплати земельних платежів.

"За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти даний проект закону у повторному другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада відправила на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", цю пропозицію підтримали 235 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2018-го парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Слід зазначити, що нардепи удосконалила механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття цього закону сприятиме запобіганню рейдерства.