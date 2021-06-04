ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують включити закони про онлайн-прописку українців до порядку денного

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 червня 2021 12:54
Раді рекомендують включити закони про онлайн-прописку українців до порядку денного Фото: Раді рекомендують включити до порядку денного проекти про прописку українців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній раді включити закони про онлайн-прописку українців до порядку денного. Йдеться про проекти законів №№5463 - 5463-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект №5463 запроваджує декларацію та реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Згідно з законом, місце проживання декларується у:

  • житлі, яке перебуває у приватній власності;
  • житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо).

Місце проживання реєструється:

  • у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
  • у службовому житлі.

Проект визначає перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Своєю чергою альтернативний проект №5463-1 вводить нову систему реєстрації місця проживання, яка ґрунтується на повідомному принципі.

Автори документу вважають, що це дасть змогу збільшити кількість людей, які реєструють своє фактичне місце проживання і живуть за адресою зареєстрованого місця проживання. Водночас, це дасть змогу державі отримувати максимально точні дані щодо місця проживання громадян.

"Члени комітету за результатами обговорення ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді рекомендувати включити законопроекти №5463 та №5463-1 до порядку денного п’ятої сесії ВРУ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Раді дозволити українцям отримувати прописку онлайн та прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання. Це передбачає законопроект №5463.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку травня закон внесли до парламенту.

Так, раніше Міністерство цифрової трансформації рекомендувало українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, підкреслювали у відомстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада прописка
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари