Раді рекомендують включити закони про онлайн-прописку українців до порядку денного

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній раді включити закони про онлайн-прописку українців до порядку денного. Йдеться про проекти законів №№5463 - 5463-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект №5463 запроваджує декларацію та реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Згідно з законом, місце проживання декларується у:

житлі, яке перебуває у приватній власності;

житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо).

Місце проживання реєструється:

у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;

у службовому житлі.

Проект визначає перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Своєю чергою альтернативний проект №5463-1 вводить нову систему реєстрації місця проживання, яка ґрунтується на повідомному принципі.

Автори документу вважають, що це дасть змогу збільшити кількість людей, які реєструють своє фактичне місце проживання і живуть за адресою зареєстрованого місця проживання. Водночас, це дасть змогу державі отримувати максимально точні дані щодо місця проживання громадян.

"Члени комітету за результатами обговорення ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді рекомендувати включити законопроекти №5463 та №5463-1 до порядку денного п’ятої сесії ВРУ", - вказано у повідомленні.