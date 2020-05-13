Рада хоче посилити штрафи за порушення законних вимог нардепів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також планується підвищити штрафи за невиконання законних вимог Рахункової палати

Парламент схвалив за основу законопроект №3354 першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчук "Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, передбачається, що недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А повторне протягом року вчинення цього порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

Відповідно до закону, недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит депутата ВР, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит, пропонується карати накладенням штрафу на посадових осіб від 200 до 350 таких мінімумів. Повторне протягом року вчинення цього порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, передбачається, що невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, планується карати накладенням штрафу на посадових осіб від 350 до 500 таких мінімумів.

Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 16 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів". На пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа.