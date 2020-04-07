Україна щодня випускає 900 тисяч масок, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна максимально нарощує вітчизняне произовдство

Україна щодня випускає 900 тисяч масок у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Також, за його словами, Україна максимально нарощує вітчизняне виробництво тест-систем для підтвердження коронавіруса.

“протягом цього тижня ми очікуємо прибуття не менше 7 літаків з Китаю і Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми і апарати ШВЛ, маски та респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво - починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок", - повідомив Зеленський.

Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Смороду доставляти в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок. З учорашнього дня уряд запровадив нові обмеження задля подолання коронавірусу. Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції – майже 4, у Сінгапурі – до 10 тисяч доларів, а в Іспанії – до 30 тисяч євро. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров'я та життя цілої нації. Окремо зупинюся на святкуванні Великодня. Вже цієї неділі Великдень відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинилися у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров'я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров'я й життя ближнього. Ми всі хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов'язково відзначимо нашу перемогу над недугою. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні вступили в дію нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.

Також РБК-Україна писало, що у Кабміні більше схиляються до посилення карантину, ніж до пом'якшення. Поки уряд не має наміру пом'якшувати карантин в Україні через епідемію коронавіруса.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз говорити про завершення карантину в Україні рано. Він також заявив, що Україна знаходиться на порозі піку епідемії.