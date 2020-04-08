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Кабмін посилив боротьбу за контрабандою протиепідемічних товарів

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:20
Кабмін посилив боротьбу за контрабандою протиепідемічних товарів
Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

Уряд також прискорив розмитнення імпортних засобів

Кабінет міністрів на тлі ситуації з коронавірусом в Україні прийняв постанову про вдосконалення контролю за недопущенням контрабанди товарів для боротьби з епідемією. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді зіткнулися з рядом труднощів при реалізації заходів боротьби з коронавірусом

"Тому виносимо проект акта, який спрямований на прискорення митного оформлення імпортних засобів індивідуального захисту і медичних виробів, які пройшли раніше процедуру оцінки відповідності. Крім того, пропонується вдосконалити контроль за недопущенням вивезення з України товарів протиепідемічного призначення", - заявив Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна щодня випускає 900 тисяч масок у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відзначимо, в березні Служба безпеки України вилучила партію неякісних ліків і підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Дані ліки і швидкі тести на COVID-19 ввозилися до України нелегально.

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