Рада прийняла закон про зміни до Кодексу процедур банкрутства за основу

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

За закон проголосували 295 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 295 парламентарів.

Так, документом пропонується усунення недоліків кодексу та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій в цілях недопущення порушення норм Конституції України.

"Ухвалення зазначеного законопроекту дозволить господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну і кредитну сфери економіки України. Законопроект прискорить приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Кодексом, а також впровадження в роботу судів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої процесуальними кодексами", - сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство. Згідно з постановою, ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).

Нагадаємо, у квітні п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедурах банкрутства.