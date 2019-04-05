В Україні від сьогодні зросли експортні мита на металобрухт

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Відповідний закон набув чинності

Закон про підвищення мита на експорт металобрухту з України до інших країн світу набув чинності у п'ятницю, 5 квітня 2019 року. Про це зазначається на порталі Верховної ради.

Відповідно до прийнятого парламентом закону, мита зросли з 42 євро до 58 євро за тонну.

Нові мита на експорт брухту діятимуть до 2021 року.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення мита на експорт металобрухту з 42 євро 58 євро за тонну строком на два роки.

Верховна рада схвалила відповідний закон 28 лютого, коли за нього після кількох невдалих спроб проголосували 234 народних депутатів.

До цього глава комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк підкреслював, що, починаючи з 2016 року, завдяки прийнятим законам про підвищення і продовження дії вивізного мита на брухт чорних металів з 10 до 30 євро/т, а потім до 42 євро/т , в Україні спостерігаються позитивні тенденції у забезпеченні цією сировиною металургійних підприємств.

Додамо, в червні 2018-го глава держави Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження ще на один рік - до 15 вересня 2019 року - дію мита на експорт брухту чорних металів. Відповідно до закону, розмір мита збільшено з 30 до 42 євро за тонну.