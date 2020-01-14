Рада планує спростити вимоги до заготівлі та здачі металобрухту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проект проголосували 313 парламентарів

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 313 парламентарів.

Так, документом пропонується скасувати поділ металобрухту на промисловий та побутовий. Зокрема, чинним законодавством заборонено приймати від населення промисловий брухт, при цьому наявні визначення не дають чіткого розуміння, який брухт є побутовим, а який промисловим.

Також спрощуються вимоги до заготівлі брухту (без його переробки). У пояснювальній записці підкреслюється, що невеликі заготівельники зараз не мають можливості офіційно, з дотриманням норм чинного законодавства та сплатою податків здійснювати заготівлю брухту, оскільки їм необхідно отримувати акт обстеження від місцевих адміністрацій, виконувати низку вимог щодо наявності брухтопереробного та вантажопідйомного обладнання, які є для них економічно недоцільними та складними у виконанні.

Законопроектом пропонується відмінити акти обстеження, які видають місцеві адміністрації. Вказано, що оформлення таких документів втратило сенс ще з відміною ліцензування заготівлі металобрухту.

Крім того, планується відмінити заборону на розрахунки готівкою за металобрухт, що здається населенням (якої немає при розрахунках за інші види вторинної сировини), а також спростити документообіг в частині фіксування в первинних документах даних особи, яка здає брухт.

Крім того, документом усувається правова колізія у частині відповідальності за здійснення операцій з брухтом.

"Статтею 213 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за здійснення операцій з брухтом посадових осіб суб'єктів господарювання, які не включені до переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з брухтом. При цьому, після відміни ліцензування операцій з металобрухтом не існує та не передбачено законодавством жодного такого переліку", - підкреслюється у пояснювальній.

Нагадаємо, 5 квітня 2019 року набув чинності закон про підвищення мита на експорт металобрухту з України до інших країн світу. Відповідно до прийнятого парламентом закону, мита зросли з 42 євро до 58 євро за тонну.