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Повноваження приватних виконавців в Україні планують розширити. Вони зможуть стягувати штрафи

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Україна, Четвер 20 травня 2021 16:53
Повноваження приватних виконавців в Україні планують розширити. Вони зможуть стягувати штрафи Фото: Рада схвалила за основу закон про розширення повноважень приватних виконавців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні повноваження приватних виконавців планують істотно розширити. Верховна рада підтримала за основу законопроект №4330.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 268 нардепів.

Закон дозволить приватним виконавцям стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є ​​державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.

Документ передбачає поступове вирівнювання повноважень приватних і державних виконавців.

Проект пропонує ввести такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про тисячу таких працівників, але не пізніше 1 січня 2024 року. Зараз працює 270 приватних виконавців.

У Раді пояснювали, що прийняття закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Крім того, парламентарії підтримали суміжні з цим законом проекти №№4331-4532.

Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував Раді схвалити цей закон за основу.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний проект закону.

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