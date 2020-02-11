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Заборону на російські соцмережі та медіа буде продовжено, - Бородянський

Новини » Політика     11.02.2020 - 09:36
Заборону на російські соцмережі та медіа буде продовжено, - Бородянський
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Мінкульт має намір ініціювати продовження заборони російських соцмереж

Міністерство культури, молоді та спорту України має намір ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр Володимир Бородянський.

Зокрема, Бородянський спростував інформацію про можливе розблокування російських соцмереж і ЗМІ, оскільки навесні закінчуються терміни заборони.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії... Будемо ініціювати. Обов'язково", - додав Бородянський.

Нагадаємо, до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна порівняв заборону російських соцмереж з "парковками в Києві". Він також підкреслював, що альтернативних соціальних мереж українцям недостатньо, якщо вони обходять заборону.

Крім того, в серпні нинішній віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що не рекомендував би знімати блокаду соціальних мереж. На його думку, там досить багато контенту, який негативно впливає на українців".

"Я б рекомендував. На жаль, ВКонтакте стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно", - зазначив він.

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Новини України соцсетизапретВолодимир Бородянський
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