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Комітет рекомендує Раді усунути податкову дискримінацію для ФОПів

Новини » Політика     25.11.2019 - 15:29
Комітет рекомендує Раді усунути податкову дискримінацію для ФОПів
Фото: Анастасія Красносільська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №2166 рекомендується схвалити за основу

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував
Верховній раді прийняти за основу законопроект, який має усунути податкову дискримінацію для ФОПів. Про це повідомила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розглянув податковий законопроект №2166 "Про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

"Йдеться про можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді. Це дуже давня дискусія", - розповіла Красносільська.

Члени комітету наголошували, що багато ФОПів сезонно припиняли свою діяльність саме через існуючу норму про необхідність сплати податку без отримання доходу. За словами нардепів, проект має усунути податкову дискримінацію щодо обов'язку сплати ЄСВ. Водночас депутати рекомендували Мінфіну надати висновок щодо цього проекту.

"Проект висновку за результатом антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. З пропозицією на доцільність отримання висновку Міністерства фінансів щодо фінансової реалістичності цього законопроекту", - додала парламентар.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект № 2338 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг" з приводу вдосконалення спрощеного оподаткування для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Очікується, що закон допоможе лібералізувати умови віднесення фізичних осіб-підприємців до першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, зростанню конкурентоспроможності та якості товарів і послуг, підвищить інвестиційну привабливість України.

Як писало РБК-Україна, раніше були опубліковані закони про касові апарати для ФОП і про "кешбек". Відзначимо, обов'язковість РРО не торкнеться ФОП з першої групи. Документи ще не набули чинності.

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