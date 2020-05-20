ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:23
Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон направили у профільний комітет на повторне перше читання

Законопроект авторства президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (нова редакція)". Даний закон глава держави вніс на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 287 нардепів.

Нагадаємо, в кінці березня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про зміну закону "Про Службу безпеки України".

Як писало РБК-Україна, Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.

Пізніше на сайті Ради також були опубліковані сам текст документа і фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту. У ньому зазначалося, що потреба Служби безпеки України на 2021-2027 роки включає у себе зміну штатної чисельності СБУ і здійснення всіх соцвиплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Зокрема, в 2027 році на СБУ пропонувалося додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниреформиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся