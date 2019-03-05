Раді рекомендують ухвалити закон про воєнних злочинців

Документом передбачається надати можливість українському суду ефективно переслідувати людей, які вчинили воєнні злочини

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законопроект №9438 о военных преступниках по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Проект рекомендуется принять за основу.

Документом предлагается криминализировать так называемые основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечить выполнение международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; усовершенствовать правовой режим уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

В частности, планируется предусмотреть, что "граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие агрессию (статья 437), преступления против человечности (статья 4371), военные преступления (статьи 438-4386) или геноцид (статья 442), подлежат уголовной ответственности на основании этого Кодекса независимо от места совершения преступления".

Законопроектом также определяются нормы об особенностях уголовной ответственности за пытки, агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Так, проектом предлагается усовершенствовать положения об ответственности за пытки, предусмотреть особенности уголовной ответственности за преступления против основ международного права и тому подобное.

"Члены Комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит привести законодательство Украины об уголовной ответственности в соответствие с положениями международного права в части ответственности за основные преступления по международному праву и пытки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге доказательства использования Российской Федерацией гражданского населения в качестве "живых щитов" во время аннексии полуострова.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ГБР Роман Труба в декабре 2018-го заявил, что в первые месяцы работы Государственного бюро расследований будет большая нагрузка на следователей по военным преступлениям.