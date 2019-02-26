Україна направила до Гааги докази використання РФ мешканців Криму як "живий щит"

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Сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних сил України

Прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази використання Російською Федерацією цивільного населення як "живих щитів" під час анексії півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, під час підготовки повідомлення було встановлено, що сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних сил України, знаходячись за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів.

"У таких умовах українські військові не могли застосувати зброю для захисту від нападу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином російські війська захопили щонайменше 10 об’єктів із залученням близько 1 тис. цивільних.

"Відповідно до ст. 8 Римського статуту МКС такі дії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів", - додали у відомстві.

Разом з прокуратурою АР Крим це повідомлення до Гааги направили Українська Гельсінська спілка та Регіональний центр прав людини.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим розслідує понад 1 тис. 500 кримінальних проваджень щодо окупації півострову Російською Федерацією.

Також РБК-Україна писало, що в Міжнародний кримінальний суд в 2018 році Україна передала понад 700 сторінок доказів злочинів Росії в анексованому Криму.