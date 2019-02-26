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Україна направила до Гааги докази використання РФ мешканців Криму як "живий щит"

Новини » Політика    26.02.2019 - 19:35
Україна направила до Гааги докази використання РФ мешканців Криму як "живий щит"
Ілюстративне фото (GettyImages)

Сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних сил України

Прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази використання Російською Федерацією цивільного населення як "живих щитів" під час анексії півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, під час підготовки повідомлення було встановлено, що сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних сил України, знаходячись за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів.

"У таких умовах українські військові не могли застосувати зброю для захисту від нападу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином російські війська захопили щонайменше 10 об’єктів із залученням близько 1 тис. цивільних.

"Відповідно до ст. 8 Римського статуту МКС такі дії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів", - додали у відомстві.

Разом з прокуратурою АР Крим це повідомлення до Гааги направили Українська Гельсінська спілка та Регіональний центр прав людини.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим розслідує понад 1 тис. 500 кримінальних проваджень щодо окупації півострову Російською Федерацією.

Також РБК-Україна писало, що в Міжнародний кримінальний суд в 2018 році Україна передала понад 700 сторінок доказів злочинів Росії в анексованому Криму.

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