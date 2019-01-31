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Рада має ухвалити закон про внутрішній водний транспорт, - Омелян

Новини » Політика    31.01.2019 - 19:28
Рада має ухвалити закон про внутрішній водний транспорт, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Закон вже внесено до парламенту

Для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Верховна рада має ухвалити закон про внутрішній водний транспорт. Про це журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, потрібний законопроект уже розроблено та внесено до парламенту. 

"Вантажопотік на Дніпрі виріс втричі з 2013 року. Якщо в 2013-му році було перевезено вантажів – близько трьох мільйонів тонн, то у 2018 році це було майже 10 мільйонів тонн. Це хороший показник, але це дуже мало.  Ми віримо, що Дніпром та річковою системою України можна перевозити до 60 мільйонів тонн щорічно. Для цього нам потрібні прості речі. У випадку річки потрібен закон про внутрішній водний транспорт", - повідомив Омелян.

За його словами, потрібний законопроект уже розроблено та внесено до парламенту.

"Законопроект вже давно розроблений. Нажаль він давно лежить у парламенті. Це прикро. Адже ми втрачаємо час, коли достатньо проголосувати", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Омелян заявив, що аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій

Крім того, Омелян заявляв, що Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу

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