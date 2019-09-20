ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР підтримала за основу закон про матеріальну відповідальність військових

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:42
ВР підтримала за основу закон про матеріальну відповідальність військових
Ілюстративне фото (kryzh.gov.ua)

Проект у першому читанні підтримали 306 парламентарів

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 306 нардепів. Також Рада підтримала скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Так, документ визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у завданні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат під час виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Зараз же матеріальна відповідальність військових, осіб рядового та начальницького складу врегульована Положенням про матеріальну відповідальність військових за шкоду, заподіяну державі, затвердженим постановою ВР від 23 червня 1995 року.

Нагадаємо, Верховна рада на цьому пленарному тижні не зможе розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії у підпорядкування главі держави. Так, документ знаходиться на розгляді в комітеті. Відзначимо, що раніше комітет ВР відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на минулому пленарному тижні.

Крім того, Рада прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Ухвалення законопроекту дозволить створити умови для переходу з мирного на воєнний стан.

У Раді розраховують відкрити ринок землі до нового року Рада прийняла закон про верифікацію пенсій та субсидій за основу
Новини України військовіВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся