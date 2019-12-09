Разумков розповів, коли Рада розгляне закони щодо незаконного видобутку бурштину

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект №2240 про криміналізацію незаконного видобутку бурштину Рада прийняла за основу на початку листопада

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков розповів, коли парламент розгляне пакет законопроектів щодо відповідальності за незаконний видобуток бурштину. Про це він сказав в інтерв'ю "Телеканал UA: Житомир" у ході робочого візиту до Житомирської області.

За його словами, законопроекти мають розглянути наступного пленарного тижня.

"Я думаю, що сьогодні парламент все, що від нього залежало, ще не зробив. Є ще ряд законопроектів, пов'язаних з цим напрямком (відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, - ред.). Ці законопроекти стоять на наступному пленарному тижні. Я сподіваюсь, що ми вже зможемо їх розглядати", - сказав глава парламенту.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування на цьому тижні розгляне у другому читанні законопроект №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".

Так, Верховна рада України 12 листопада в першому читанні за основу підтримала законопроект №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. За проект закону проголосували 342 нардепа.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів України подав до Верховної ради три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.