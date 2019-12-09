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У Раді розглянуть закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:54
У Раді розглянуть закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом пропонуються зміни до Кримінального кодексу

Комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування на цьому тижні розгляне у другому читанні законопроект №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться у вівторок, 10 грудня, о 14:15.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину (р.№2240, друге читання)", - сказано у повідомленні.

Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів України подав до Верховної ради три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.

Додамо також, у кінці вересня анонсувалося створення у парламенті робочої групи для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

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