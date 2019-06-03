Раді знову рекомендують прийняти закон про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №10237 щодо підтримки власників (користувачів) приміщень жилого будинку та захисту їхніх прав, яким передбачається боротьба з хостелами у багатоповерхових будинках. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет розглянув законопроект №10237 та альтернативний до нього №10237-1.

Зокрема, обидва законопроекти розроблені з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді включити проект закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо підтримки власників (користувачів) приміщень жилого будинку та захисту їхніх прав №10237 до порядку денного десятої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим комітет розглянув електронну петицію із вимогою до законопроекту №10237 не забороняти в документі використання квартир у багатоквартирних житлових будинках як закладів тимчасового проживання.

"За наслідками розгляду питання про електронну петицію… комітетом вирішено врахувати вимоги електронної петиції Рафальської І.О. до Верховної ради України у разі доопрацювання законопроектів реєстр. №10237 та реєстр. №10237-1 до другого читання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому Рада провалила в першому читанні законопроект №10006, яким пропонувалося боротися з хостелами у багатоповерхівках.

Як писало РБК-Україна раніше, у середині січня 2019-го парламент провалив у першому читанні законопроект №6424-д і альтернативний до нього №6424-д1 про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України для боротьби з хостелами в багатоповерхівках.

Додамо також, на початку вересня 2018-го парламент відправив законопроект №6424-д про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках на повторне перше читання.