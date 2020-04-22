У Раду подали пакет законопроектів для підтримки культури в умовах карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку карантину по 1 травня втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд гривень

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав у Верховну раду на реєстрацію пакет законопроектів, спрямованих на економічну підтримку культури і креативних індустрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення комітету ВР.

зокрема, законопроектами пропонуються зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також деякі законодавчі акти щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу тощо. Серед них:

1. Введення податкових пільг і преференцій по сплаті орендної плати та податку за земельні ділянки державної і комунальної власності

2. Звільнення від деяких операцій:

- сплати податку на додану вартість,

- податку на прибуток,

- туристичного збору,

- податку на доходи фізичних осіб,

- єдиного соціального внеску,

- податку на нежитлову нерухомість

- включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу суми коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, для здійснення діяльності у сфері культури

3. Надається можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.

4. У перелік захищених статей бюджету додається:

- оплата праці установ культури, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету;

- заходи щодо охорони культурної спадщини: облік, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини

5. Спрощується процедура отримання державної допомоги суб'єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.

6. Державна підтримка кінематографії до кінця року доповнюється новою формою - наданням державної субсидії на розвиток кінопроекту об'ємом до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.

7. Удосконалюється законодавче поле у разі надання закладом культури в користування іншим суб'єктам державного і комунального майна.

8. Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення.

9. Встановлюється ставка ПДВ у розмірі 10% для операцій з постачання комунальних послуг та електроенергії.

10. Вводиться поняття гранту, який надається українському культурним фондом, в податковому та бюджетному законодавстві, доповнюються підстави та порядок його надання та оподаткування.

У комітеті відзначили, що з 16 березня по 1 травня 2020 втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд грн. Скорочення робочих місць - на рівні 20% задіяних осіб.

апомним, 18 квітня президент Володимир Зеленський схвалив бюджет надзвичайної ситуації. Зокрема, бюджетом було урізано фінансування культури і спорту на 2,3 млрд гривень.