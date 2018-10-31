Кабмін пропонує підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В уряді вважають, що нинішні штрафи дуже низькі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що на сьогодні залишаються низькими розміри штрафів відносно громадян, які запросили до України іноземців, але не забезпечили їх реєстрацію - від 340 до 680 гривень. У той же час порушення підприємствами і установам порядку працевлаштування та прийняття на навчання іноземців караються штрафом від 1700 до 3400 гривень.

В уряді прийшли до висновку, що за нинішньої фінансово-економічної ситуації розмір штрафів в еквіваленті від 22 до 100 євро не є перешкодою і не зупиняє порушників. Таким чином, Кабмін пропонує підвищити штрафи:

за порушення прикордонного режиму - для громадян до 20-100 неоподатковуваних мінімумів, для посадових осіб до 100-150. За повторні порушення штрафи зростають до 200 і 300 мінімумів відповідно;

за проживання іноземця в Україні без дозвільних документів - від 100 до 300 мінімумів; перевищення дозволеного терміну до 30 днів - від 100 до 200 мінімумів; більше 30 днів - від 200 до 300 мінімумів.

Фото: законопроект

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні використовується до 1,5 мільйона недійсних паспортів.