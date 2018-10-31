Кабмін пропонує підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства

В уряді вважають, що нинішні штрафи дуже низькі
Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.
У пояснювальній записці до проекту зазначається, що на сьогодні залишаються низькими розміри штрафів відносно громадян, які запросили до України іноземців, але не забезпечили їх реєстрацію - від 340 до 680 гривень. У той же час порушення підприємствами і установам порядку працевлаштування та прийняття на навчання іноземців караються штрафом від 1700 до 3400 гривень.
В уряді прийшли до висновку, що за нинішньої фінансово-економічної ситуації розмір штрафів в еквіваленті від 22 до 100 євро не є перешкодою і не зупиняє порушників. Таким чином, Кабмін пропонує підвищити штрафи:
Фото: законопроект
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні використовується до 1,5 мільйона недійсних паспортів.