ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кабмін пропонує підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства

Новини » Політика    31.10.2018 - 15:51
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В уряді вважають, що нинішні штрафи дуже низькі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді підвищити штрафи за порушення міграційного законодавства. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що на сьогодні залишаються низькими розміри штрафів відносно громадян, які запросили до України іноземців, але не забезпечили їх реєстрацію - від 340 до 680 гривень. У той же час порушення підприємствами і установам порядку працевлаштування та прийняття на навчання іноземців караються штрафом від 1700 до 3400 гривень.

В уряді прийшли до висновку, що за нинішньої фінансово-економічної ситуації розмір штрафів в еквіваленті від 22 до 100 євро не є перешкодою і не зупиняє порушників. Таким чином, Кабмін пропонує підвищити штрафи:

  • за порушення прикордонного режиму - для громадян до 20-100 неоподатковуваних мінімумів, для посадових осіб до 100-150. За повторні порушення штрафи зростають до 200 і 300 мінімумів відповідно;
  • за проживання іноземця в Україні без дозвільних документів - від 100 до 300 мінімумів; перевищення дозволеного терміну до 30 днів - від 100 до 200 мінімумів; більше 30 днів - від 200 до 300 мінімумів.

 

Фото: законопроект

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні використовується до 1,5 мільйона недійсних паспортів.

 

Кабмін схвалив угоду про створення місцевих бюро німецьких GIZ та KfW
Новини України Кабінет Міністрів Україништрафмиграционное законодательство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся