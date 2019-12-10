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У Раді розглянуть закон про проведення національної інвентаризації лісів

Новини » Політика     10.12.2019 - 13:42
У Раді розглянуть закон про проведення національної інвентаризації лісів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідним законопроектом пропонується внесення змін до Лісового кодексу

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування у вівторок, 10 грудня, розгляне законопроект №2379, яким пропонується проведення національної інвентаризації лісів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів на цьому тижні, опублікований на сайті Ради.

Так, засідання комітету розпочнеться о 14:15.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (р.№2379, н.д. Бондаренко О.В. та ін.)", - сказано у повідомленні.

Документом пропонується правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення.

При цьому зазначається, що обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений у розмірі близько 9 млн грн щорічно, у тому числі 2 мільйони на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації та 3 мільйони - на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів.

"Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки, що обумовлено потребою придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 21 листопада закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.

Як писало РБК-Україна, у листопаді у шести областях України запустили пілотний проект "Ліс у смартфоні", який поєднує електронний реєстр заготівлі деревини і онлайн-карту вирубок.

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