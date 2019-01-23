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Уряд схвалив підвищення зарплат викладачам вишів

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 15:48
Уряд схвалив підвищення зарплат викладачам вишів
Ілюстративне фото (УНІАН)

З 1 січня оклади викладачам вишів підвищено на 20%

Кабінет міністрів України схвалив підвищення зарплат викладачам вишів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін розпорядився з 1 січня підвищити оклади викладачам вишів на 11%. Зазначимо, у зв'язку з тим, що оклади підвищуються ще на 9% через зростання прожиткового мінімуму, загальне підвищення складе 20%.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в грудні 2018 року міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, що Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників зросте на 20%. За її словами, за останні два роки були підвищені зарплати іншим освітянам - вчителям та вихователям у дитсадках.

"Проте жодне з цих підвищень не стосувалося викладачів - науково-педагогічних працівників, які працюють в наших університетах. Цього року саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати - на 20%", - зазначила Гриневич.

 

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