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Рада хоче скасувати маркування баз даних та фонограм 

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 13:42
Рада хоче скасувати маркування баз даних та фонограм  Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче скасувати маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3474.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 308 парламентарів.

Документ визнає таким, що втратив чинність, закон "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних".

Через це пропонується скасувати покарання за розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника.

Відповідальність за це порушення хочуть прибрати із Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.

Нагадаємо, в середині червня 2020 року в ВР зареєстрували законопроект "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". Після прийняття нової редакції закону в Україні з'явиться податок за авторський контент.

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