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Раді рекомендують скасувати маркування баз даних і фонограм

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Україна, П'ятниця 11 червня 2021 10:20
Раді рекомендують скасувати маркування баз даних і фонограм Фото: Рада може скасувати маркування баз даних і фонограм (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують скасувати маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Відповідний законопроект №3474 рекомендується прийняти у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №3474", - сказано в повідомленні.

Цей документ визнає таким, що втратив силу закон "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

У зв'язку з цим проект закону скасовує покарання за розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, що не відповідають носію цього примірника.

Відповідальність за це порушення пропонують прибрати з Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку березня.

Як писало РБК-Україна, у ВР 9 червня зареєстрували законопроект про захист інтелектуальної власності. У разі його прийняття посилять відповідальність за порушення авторських прав, у тому числі в інтернеті.

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