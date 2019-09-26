У Кабміні мають намір відкрити українцям доступ до кадастри

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Доступ в кадастри може бути відкрито найближчим часом

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Як зазначається, Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів, але вони не функціонують належним чином. Гончарук дав доручення уряду почати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити інформацію про природні ресурси країни і буде доступна громадянам.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 25 вересня підтримав проект закону україни "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Цей законопроект адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін створив спецгрупу для розслідування смертельних ДТП. Таким чином уряд відреагував після того, як президент Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях.

Також нагадаємо, Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором. Ця країна стала 21 державою з безвізом для українців у Латинській Америці.