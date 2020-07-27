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Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у Лисичанську

Київ, Понеділок 27 липня 2020 19:26
Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у Лисичанську
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №293/2020 про створення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) в місті Лисичанськ Луганської області.

Відповідний указ від 27 липня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Указом доручено командувачу Об'єднаних сил та голови Луганської обласної державної адміністрації здійснити всі передбачені законом заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Закон "Про військово-цивільні адміністрації" набув чинності наприкінці лютого 2015 року.

ВЦА - тимчасовий державний орган при Службі безпеки України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку і недопущення гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував шість військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області та дві в Луганській області.

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