Раді рекомендують направити в КСУ закон про право народу подавати законопроекти

Комітет парламенту з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити на розгляд Конституційного суду України законопроект №1015 авторства президента Володимира Зеленського, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в понеділок.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного другої сесії і направити до Конституційного суду для отримання висновку щодо відповідності вимогам Конституції України", - сказано в рішенні комітету.

Нагадаємо, 29 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи.

Відповідно до законопроекту, пропонується внести зміни в ст.93 Конституції України, зокрема - доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ.

Як писало РБК-Україна, президент України хоче дозволити прослуховувати народних депутатів. Зокрема, Зеленський пропонує скасувати норму про те, що на обшук або прослуховування народного депутата потрібен дозвіл Верховної ради.

Також повідомлялося, що кількість народних депутатів можуть скоротити. Відповідно до внесеного Зеленським проекту закону, чисельність депутатів планують зменшити з 450 до 300.