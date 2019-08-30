Раді пропонують наділити народ правом законодавчої ініціативи

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект допоможе поліпшити механізм законодавчих ініціатив

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді наділити народ правом законодавчої ініціативи. Відповідний законопроект № 1015 від 29 серпня оприлюднений на сайті парламенту, передає РБК-Україна.

Відповідно до законопроекту, пропонується внести зміни до ст.93 Конституції України, зокрема - доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ.

На думку Зеленського, прийняття закону сприятиме оптимізації механізму законодавчої ініціативи в Україні.

Законопроект визначений як невідкладний і розглядається парламентом позачергово.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України хоче дозволити прослуховувати народних депутатів. Зокрема, Зеленський пропонує скасувати норму про те, що на обшук або прослуховування народного депутата потрібен дозвіл Верховної ради.

Також повідомлялося, що кількість народних депутатів можуть скоротити. Згідно з внесеним Володимиром Зеленським законопроекту, чисельність депутатів планують зменшити з 450 до 300.