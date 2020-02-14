Раді рекомендують змінити закон "Про протимінну діяльність"

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №2618 про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні". Про це заявила заступник голови комітету Мар'яна Безугла, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, рішення про підтримку проекту було прийнято членами комітету одноголосно. Водночас, комітет проголосував за відхилення альтернативного законопроекту № 2618-1 "Про протимінну діяльність", який був внесений головою комітету з прав людини Дмитром Лубінцем.

"Рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні проекту закону про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" №2618 прийняти за основу", - зазначила Безугла.

Нагадаємо, в жовтні анонсувалося, що в Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту змін до закону "Про протимінної діяльності в Україні". До робочої групи планувалося включити представників відомств, що займаються розмінуванням. Зокрема, Міністерство оборони, Держслужбу з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2019 року парламент уже вносив зміни в цей закон. Передбачалося удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності на Донбасі.