Рада планує змінити процедуру банкрутства на період карантину
В Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. Верховна рада підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Документ підтримали 314 парламентаріїв.
Президент ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.
Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.
Проект передбачає, що для підтвердження особи та повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів надаються документи, що підтверджують особу та його повноваження, засвідчені електронним цифровим підписом. А якщо учасник не має ЕЦП, то підтвердження його особистості здійснюється у порядку, визначеному законом про Єдиний державний демографічний реєстр.
Прописано, що збори (комітет) кредиторів можна проводити шляхом опитування. Ініціатор опитування посилає усім учасникам зборів запит з проектом рішення щодо запропонованого питання (питань). У такому запиті вказані адреса, на яку учасники опитування повинні направити свою відповідь, і термін для надання відповіді.
Відповідно до закону, суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може продовжити терміни проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство.
Положення, які стосуються мораторію на банкрутство під час карантину, пропонують вилучити з кодексу.
Нагадаємо, цей закон глава держави вніс до Ради восени 2020 року.
Як писало РБК-Україна, в Україні ввели мораторій на банкрутство бюджетних організацій: Зеленський підписав відповідний законопроект №2276.