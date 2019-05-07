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Раді рекомендують допустити приватних перевізників до залізничних перевезень

Новини » Інфраструктура    07.05.2019 - 12:58
Раді рекомендують допустити приватних перевізників до залізничних перевезень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відповідним законом також пропонується змінити систему держуправління на залізниці

Комітет парламенту з питань транспорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9512 про залізничний транспорт України, яким пропонується допуск приватних перевізників для надання послуг з перевезення залізничним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Загалом же документом передбачається визначити правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування залізничного транспорту України, передбачивши:

  • допуск приватних перевізників для надання послуг з перевезення залізничним транспортом; відокремлення діяльності оператора інфраструктури та перевізника;
  • забезпечення недискримінаційного та рівноправного доступу до послуг інфраструктури;
  • запровадження вільних тарифів на перевезення, збереження державного регулювання тарифів на обов’язкові послуги доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування та послуги, що надаються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище;
  • зміну системи державного управління на залізничному транспорті;
  • створення системи безпеки руху на залізничному транспорті.

У комітеті зазначили, що законопроект спрямований на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та імплементує основні положення кількох Директив Ради ЄС та Європейського парламенту.

"За наслідками обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект №9512 за основу з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го Рада встановила мораторій на стягнення з УЗ за зобов'язаннями Донецької залізниці.

Як писало РБК-Україна, цей закон глава держави Петро Порошенко схвалив у січні 2019 року.

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