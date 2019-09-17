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Раді рекомендували включити проект про ДБР в порядок денний сесії

Новини » Політика    17.09.2019 - 21:07
Раді рекомендували включити проект про ДБР в порядок денний сесії
Фото: Денис Монастирський (facebook.com)

Законопроект був запропонований президентом України

Комітет рекомендував Верховній раді включити до порядку денного другої сесії законопроект змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" (ДБР). Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що законопроект був запропонований президентом України.

"Ми сьогодні мали зустріч з директором ДБР щодо діяльності відомства, щодо проблем, які виникають. Мова йде про включення до порядку денного цього законопроекту і можливості комітету в майбутньому розглянути його. Тому пропоную рекомендувати Раді включити проект 2116 "Про внесення змін до закону "Про ДБР" щодо удосконалення діяльності ДБР" до порядку денного другої сесії Верховної ради IX скликання", - заявив Монастирський.

Таким чином, законопроект підтримали 22 народні депутати.

Окрім того, комітет більшістю голосів проголосував за прийняття в другому читанні проект "Про внесення змін до Кримінального кодексу та КПК щодо зменшення тиску на бізнес" № 1080.

"Ми маємо проголосувати прийняти законопроект № 1080 в другому читанні та в цілому. Рішення прийнято", - додав голова комітету.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури в цілому як закон. До другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок. Робоча підгрупа віхилила правки, які руйнували концепцію проекту. Втім, частину пропозицій вирішено врахувати у другому читанні.

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