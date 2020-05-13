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Рада планує змінити закон "Про судоустрій і статус суддів" у частині відряджень

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:37
Рада планує змінити закон "Про судоустрій і статус суддів" у частині відряджень
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За документ проголосували 275 парламентаріїв

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2823 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 275 парламентарів.

Так, в документі прописано право Вищої ради правосуддя продовжити термін відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, але не більше ніж на один рік, за зверненням голови суду, в якому суддя перебував у відрядженні, і заяви судді про продовження строку відрядження.

Пропонується визначити, що суддя, строк відрядження якого минув, або відносно якого Вищою радою правосуддя винесено рішення про дострокове закінчення відрядження судді, повертається на роботу в суд, з якого був відряджений.

"Основною метою прийняття законопроекту є попередження можливості збільшення і так не малого кадрового дефіциту суддів в окремих судах і дестабілізації у здійсненні судочинства, шляхом надання права Вищої ради правосуддя продовження строку відрядження суддів до іншого суду", - підкреслюється в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент планує змінити кілька кодексів про процесуальні терміни на час карантину. За це проголосували 253 народних депутатів.

До цього Рада остаточно прийняла закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ. За документ проголосували 270 депутатів парламенту.

Теги Новини України Верховна РадаСуд
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