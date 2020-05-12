У Раді розглянуть створення Державного аграрного реєстру

Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики розгляне законопроект щодо створення Державного аграрного реєстру. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Вказано, що розгляд документу відбудеться за умови наявності висновку Головного науково-експертного управління.

"Законопроекти з опрацювання яких комітет визначено головним... Розгляд за умови наявності висновку ГНЕУ. Проект закону про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції (р.№3295, н.д. С.Чернявський та ін.)", - зазначається у порядку денному.

Нагадаємо, наприкінці березня у Верховній раді України зареєстрували законопроект №3295 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції".

Як писало РБК-Україна, у ніч на 31 березня Рада прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів. Закон уже підписав глава держави Володимир Зеленський, він був опублікований у виданні "Голос України".