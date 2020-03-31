Раді пропонують створити Державний аграрний реєстр

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту пропонують скасувати держрегулювання цін на сільгосппродукцію

Верховній раді України пропонують схвалити законопроект №3295 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Автори законопроекту - парламентарі від фракції "Слуга народу".

Документом пропонується виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання; надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо) та визначення принципів, на яких надається держпідтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів).

Також законом передбачене:

запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

виключення положень, які стосуються держрегулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою;

уточнення положень щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.

Нагадаємо, у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня.

Як писало РБК-Україна, у ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.