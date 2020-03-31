ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді пропонують створити Державний аграрний реєстр

Новини » Політика     31.03.2020 - 13:33
Раді пропонують створити Державний аграрний реєстр
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту пропонують скасувати держрегулювання цін на сільгосппродукцію

Верховній раді України пропонують схвалити законопроект №3295 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Автори законопроекту - парламентарі від фракції "Слуга народу".

Документом пропонується виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання; надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо) та визначення принципів, на яких надається держпідтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів).

Також законом передбачене:

  • запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;
  • виключення положень, які стосуються держрегулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;
  • надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою;
  • уточнення положень щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.

Нагадаємо, у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня.

Як писало РБК-Україна, у ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

У Раді з'явився текст постанови Кабміну про виконання держбюджету-2019 У Раді заблокували підписання закону про ринок землі
Новини України аграрииВерховна Радареестр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся