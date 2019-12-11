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Кабмін пропонує Раді законопроект для підвищення прожиткового мінімума

Новини » Політика     11.12.2019 - 11:59
Кабмін пропонує Раді законопроект для підвищення прожиткового мінімума
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Оклади бюджетників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ухвалити законопроект, який в подальшому дозволить підвищити прожитковий мінімум. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За словами Гончарука, даний законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить в подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

"Це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників. Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - підкреслив прем'єр.

Законопроект пропонує доповнити положення Бюджетного кодексу нормою про зміну підходів до визначення мінімального посадового окладу, який застосовується як розрахункова величина при визначенні окладів для працівників бюджетної сфери; працівників органів прокуратури і судів; для військовослужбовців.

Фото: проект закону

Нагадаємо, в листопаді Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет міністрів України переглянути прожитковий мінімум на 2019 рік.

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