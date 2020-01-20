Раді пропонують внести зміни до Бюджетного кодексу для росту прожиткового мінімуму

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз проект закону опрацьовується у комітеті

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до Бюджетного кодексу для створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію на сайті ВР.

Зокрема, відповідний проект закону №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму" був зареєстрований у парламенті 13 січня. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Документ передбачає доповнення Прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу нормою щодо зміни підходів до визначення мінімального розміру посадового окладу, який застосовується як розрахункова величина при визначенні посадових окладів для таких категорій: для працівників установ, закладів організацій окремих галузей бюджетної сфери, для працівників державних органів, органів прокуратури, суддів, для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

"Установити, що з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів у законі про державний бюджет України за поданням Кабінету міністрів затверджується мінімальний розмір посадового окладу для: працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери; працівників державних органів, органів прокуратури, суддів; військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", - сказано у тексті закону.

Фінансування передбачається здійснювати у межах коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №2720, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, за словами глави Кабміну Олексія Гончарука, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить в подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.